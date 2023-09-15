موعد مباراة الأهلي وإتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي .. والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة إلى ستاد مدينة الملك فهد الدولي بمدينة الطائف لنمتابعة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي وإتحاد العاصمة.

يسعى الأهلي في مباراة اليوم لحصد لقب جديد يستهل به موسمه بعد الموسم الماضي الذي نجح خلاله في التتويج بجميع البطولات، بينما يأمل الفريق الجزائري في تكرار إنجاز وفاق سطيف عام 2015 وتحقيق اللقب ليصبح ثاني فريق جزائري يتوج بالسوبر الإفريقي.

موعد مباراة الأهلي وإتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي

تنطلق مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي وإتحاد العاصمة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة بينما يكون موعد اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقية مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي وإتحاد العاصمة

تنقل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي وإتحاد العاصمة حصرياً عبر قناة beIN Sports HD 6 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

كولر: مواجهة إتحاد العاصمة صعبة

من جانبه أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق سعيد بإقامة مباراة السوبر الإفريقي في المملكة العربية السعودية، خاصة أن الأهلي يملك ظهيرا جماهيريا كبيرا سيكون له دور مهم في تحفيز اللاعبين خلال اللقاء.

وأوضح كولر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم أن مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري صعبة، خاصةً أنها بطولة من لقاء واحد، والأهلي لا يفكر إلا في الفوز، واللاعبون سوف يبذلون كل ما لديهم من أجل حصد اللقب وإسعاد الجماهير.

وأضاف: «سعيد للغاية بالتعاقدات التي قمنا بها، إلى جانب اللاعبين المتواجدين بالقائمة، ولدينا مجموعة مميزة وقادرة على تحقيق ما نطمح إليه في كل البطولات».

وأكمل: «سعيد للغاية بانضمام الفرنسي انتوني موديست لأنه لاعب كبير، وما يشغلني هو انسجامه مع اللاعبين، وأن الدوري السعودي لديه تجربة مميزة في ضم مثل هذه النوعية من التعاقدات».