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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

منعش ويمنع انسداد الشرايين.. طريقة عمل موهيتو كيوي بالنعناع

موهيتو كيوي
موهيتو كيوي

تحتوي الكيوي على فيتامين E و C والبوتاسيوم، مما يجعل لها دور كبير في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية ويمنع انسداد الشرايين، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل مشروب موهيتو كيوي المنعش والصحي.


 

موهيتو كيوي

طريقة التحضير عمل موهيتو كيوي

المقادير

- كيوي : 2 حبة (مقطع) 

- ورق نعناع : 4 ورقات 

- مشروبات غازية : كوب (بارد) 

-عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة (حامض) 

 

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منعش ولذيذ.. حضري موهيتو بالكرز والليمون

طريقة التحضير

  • ضعي قطع الكيوي، وأوراق النعناع، وعصير الليمون الحامض في كوب.
  • اهرسي المكونات جيداً بواسطة المدّقة.
  • اسكبي المشروب الغازي وحركي جيداً، ثمّ قدمي موهيتو الكيوي بارداً.

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الجريدة الورقية