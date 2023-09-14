منعش ويمنع انسداد الشرايين.. طريقة عمل موهيتو كيوي بالنعناع

تحتوي الكيوي على فيتامين E و C والبوتاسيوم، مما يجعل لها دور كبير في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية ويمنع انسداد الشرايين، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل مشروب موهيتو كيوي المنعش والصحي.





موهيتو كيوي

طريقة التحضير عمل موهيتو كيوي

المقادير

- كيوي : 2 حبة (مقطع)

- ورق نعناع : 4 ورقات

- مشروبات غازية : كوب (بارد)

-عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة (حامض)

طريقة التحضير