منعش ولذيذ.. حضري موهيتو بالكرز والليمون

الكرز من الفواكة المفضلة لدى البعض، فيتميز بمذاقه المختلف، لذا يضيفة البعض في مشروباتهم وفي تزيين الحلويات، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير موهيتو بالكرز المنعش واللذيذ.





المقادير

- ثلج : 8 قطع

- كرز : 2 كوب

- المياه الغازية الشفّافة : عبوة

- النعناع : حسب الحاجة (أوراق طازجة)

-الليمون : 1 حبة (مقشر ومقطع شرائح صغيرة)

طريقة التحضير