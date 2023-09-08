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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

منعش ولذيذ.. حضري موهيتو بالكرز والليمون

موهيتو بالكرز
موهيتو بالكرز

الكرز من الفواكة المفضلة لدى البعض، فيتميز بمذاقه المختلف، لذا يضيفة البعض في مشروباتهم وفي تزيين الحلويات، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير موهيتو بالكرز المنعش واللذيذ.


 

المقادير

- ثلج : 8 قطع 

- كرز : 2 كوب 

- المياه الغازية الشفّافة : عبوة 

- النعناع : حسب الحاجة (أوراق طازجة) 

-الليمون : 1 حبة (مقشر ومقطع شرائح صغيرة)

طريقة التحضير

  • قومي بجرش مكعبات الثلج بواسطة الخلاط.
  • وزعي قطع الليمون بالأكواب مع أوراق النعناع.
  • اطحني الكرز بالخلاط مع فنجان  المشروب الغازي (سفن أب) حتى يتحول لسائل.
  • صُبي أنصاف الأكواب عصير كرز.
  • قومي بإضافة باقي الأنصاف بالمشروب الغازي سفن آب ثم زيني بالثلج المجروش والليمون والنعناع.

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