سيما كلوب الآن مسلسل سفاح الجيزة الحلقة السابعة HD.. شاهد فور يو سفاح الجيزة الحلقة 7 بجودة عالية

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وينتظر الجمهور بفارغ الصبر عرض الحلقة السابعة من مسلسل "سفاح الجيزة" الذي حقق نجاحاً كبيراً منذ انطلاقته على منصة "شاهد" الإلكترونية. هذا المسلسل الغامض والمثير يجذب المشاهدين بقوة ويقدم قصة مستوحاة من واقع حقيقي.

من المقرر أن تعرض الحلقة السابعة الليلة، الخميس، في تمام الساعة 12 منتصف الليل، وسيتم عرضها بشكل حلقتين متتاليتين على منصة "شاهد" الإلكترونية، ليستمر التشويق والإثارة.

يضم مسلسل "سفاح الجيزة" نخبة من نجوم الفن العربي، بما في ذلك النجم أحمد فهمي الذي يلعب دور الشخصية الرئيسية، وإلى جانبه ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، ميمي جمال، وجيهان الشماشرجي. العمل من إخراج المبدع هادي الباجوري وتأليف الكاتب محمد صلاح العزب.

تدور أحداث المسلسل في إطار مثير وغامض، حيث يستند إلى قصة حقيقية ملفتة للأنظار، وذلك من خلال تجسيد النجم أحمد فهمي لشخصية قذافي فراج عبد العاطي، المعروف إعلامياً بلقب "سفاح الجيزة".

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من المعروف أن المسلسل يتألف من ثماني حلقات فقط، مما يجعله فرصة مثالية للمشاهدين للاستمتاع بتجربة فريدة ومشوقة. إن عرض الحلقة السابعة الليلة يعد حدثاً مهماً ينتظره العديد من عشاق الدراما والإثارة على منصة "شاهد"، حيث يمكن للجمهور الآن الانغماس في عالم هذا المسلسل الرائع والتعرف على أحداثه المثيرة

موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 7

مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 7 والتي سيتم عرضها اليوم في الثانية عشرة صباحا بتوقيت القاهرة سوف تشهد كشف عدد جديد من جرائم السفاح التي نفذها في الحلقات السابقة.

سيما كلوب الآن مسلسل سفاح الجيزة الحلقة السابعة HD.. شاهد فور يو سفاح الجيزة الحلقة 7 بجودة عالية

وشهد مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 6 ظهور حقيقة جديدة وهي أن السفاح يتوهم حب زينة له وتفهمها لجرائمه وقد يذهب المؤلف بأن السفاح مصاب بمرض نفسي وهو بعيد عن القصة الحقيقية التي اثبتت التقارير الطبية أنه غير مصاب بأي مرض نفسي وتم إصدار حكم الإعدام ضده.

موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 8

مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 8 والتي من المقرر عرضها يوم غد الجمعة الساعة 12 صباحًا بتوقيت القاهرة ستكون النهاية التي ينتظرها الجميع بالرغم أن نهاية السفاح الحقيقي معرفة وحسمت ولكن صناع العمل قد يكون لهم رؤية مختلفة بعيدة عن محاكاة الواقع تتجه إلى أن السفاح مصاب بمرض نفسي الأمر الذي تم غرس مقدمات له في مشهد قتل الأم لوالده بوحشية ومشاهدته هذا الحدث.

يشارك في بطولة مسلسل “سفاح الجيزة” عدد من الفنانين مع أحمد فهمي وهم باسم سمرة، وركين سعد، وصلاح عبدالله، وميمي جمال، وعدد من الفنانين، ومن إخراج هادي الباجوري، وأشرف على الكتابة محمد صلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر