ماذا بعد؟!!!

الخميس 14/سبتمبر/2023 - 08:38 م 9/14/2023 8:38:22 PM

شهور قليلة تفصلنا على بدء انطلاق المحفل الأوليمبى الذى يشارك فيه مختلف دول العالم، يتنافسون فى مختلف الألعاب الفردية والجماعية فى دورة الألعاب الأوليمبية - باريس خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس عام 2024.

بعد النجاح الكبير التى استطاعت مصر أن تسطر من خلاله تاريخاً من ذهب وغير مسبوق فى تاريخ مشاركتها بالدورات الأوليمبية، خاصة مع تحقيقها 6 ميداليات فى دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو ٢٠٢٠.

تنتظر مختلف الجماهير المصرية إنجازاً جديداً للرياضة الأوليمبية الوطنية فى باريس 2024 يفوق الإنجاز المحقق فى سالفتها بطوكيو 2020 خاصة فى ظل تأكيدات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ورؤساء وممثلى الاتحادات الرياضية بأن باريس ستكون إنجازاً جديداً لمصر.

شهد استاد القاهرة الدولى خلال الأيام السابقة استضافة الاتحاد المصرى للخماسى الحديث برئاسة المهندس شريف العريان واستضافة البطولة الإفريقية المؤهلة لأوليمبياد باريس التى أقيمت خلال الفترة من ٣٠ أغسطس حتى ١ سبتمبر بمشاركة دول مصر وجنوب إفريقيا وأوغندا وجامبيا ومالى وبوركينا فاسو وهى تعد استكمالاً لقدرة مصر على استضافة مختلف البطولات الرياضية العالمية والقارية على أرضها وإبهار الجميع بحسن التنظيم والاستضافة وذلك فى ظل وجود بنية رياضية تحتية على أعلى مستوى تواكب المنشآت الإقليمية والدولية.

ظهور مميز وأداء مشرف للمنتخب الوطنى للخماسى الحديث فى البطولة الإفريقية والصعود إلى باريس 2024 وذلك عقب الخطط والبرامج الهادفة إلى زيادة نسبة الاحتكاك وتوفير المناخ الجيد للاستعداد النفسى والبدنى والفنى والطبى من قبل الاتحاد المصرى للخماسى الحديث برئاسة المهندس شريف العريان وتحت إشراف وزارة الشباب والرياضة فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، كل هذا جعل المنتخب الوطنى للعبة يتوج بلقب البطولة الإفريقية، وكذلك المنافسة العالمية فى ظل الإمكانيات الكبيرة.

توقعات سيؤكدها مرور عقارب الساعة وبدء المنافسات الأوليمبية فى لعبة الخماسى الحديث باريس 2024 بتحقيق العديد من الميداليات، وبالحسابات الدقيقة سيتم تحقيق ميداليتين على مستوى الرجال، وميدالية واحدة فى منافسات السيدات.

«أحمد الجندى، محمد الجندى، إسلام حامد، أحمد أشرف، مهند شعبان، هايدى عادل، سلمى عبدالمقصود، أميرة قنديل، ملك إسماعيل، جنا عطية»، نماذج مضيئة دائماً تشرف الرياضة المصرية بشكل عام ولعبة الخماسى الحديث بشكل خاص، وننتظر منهم المزيد من الإنجازات والميداليات فى مختلف المحافل الدولية والأوليمبية وأخص بالذكر باريس 2024.