دمياط: تقييم المشروعات المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياه كريمة"

واصلت اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، جلساتها لتقييم المشروعات المقدمة بالمرحلة الثانية عن الفئات الستة المشروعات الكبيرة والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” مشروعات الشركات الناشئة والمشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح وأيضًا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة عبر الموقع الإلكتروني خلال الفترة من أول مايو حتى مطلع الشهر الجارى

وفى هذا السياق تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال اللجنة حيث تم اليوم تقييم المشروعات المقدمة عن فئة المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة

كما تم إجراء مقابلات مع المتقدمين عن المشروعات لمناقشة محاور كل مشروع ودراسة تقييمه وفقًا للمعايير المحددة بالمبادرة للخروج بمشروعات خضراء ذكية تساهم فى الحفاظ على البيئة وتواكب المتطلبات التكنولوجية

فيما وتتضمن لجنة التقييم ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة و المجلس القومى للمرأة