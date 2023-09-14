الكشف الطبي على 1462 مواطن بقرية مطول في الفيوم

تفقد المهندس محمد لطفي الماوي نائب رئيس مركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم، أعمال القافلة الطبية بقرية مطول التي نفذتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة بالفيوم.

وتم تنفيذ القافلة على مدار يومي الأربعاء والخميس الموافقين 13 و 14 سبتمبر 2023 بقرية مطول، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والصحية لأهالي القرية والقرى المجاورة.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة إطسا، بالعمل على تضافر الجهود وتكثيف التوعية لتحقيق مستهدفات القوافل الطبية وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 للوصول لمجتمع خالي من الأمراض، وتحقيق الأهداف المرجوة للمبادرات الرئاسية بتكثيف القوافل الطبية المجانية من خلال العيادات الثابتة والمتحركة.

وتهدف القوافل الطبية المجانية إلى تكثيف الأنشطة الصحية العلاجية والوقائية لوزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة، بجميع المنشآت الصحية بنطاق المحافظة، وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية 100 يوم صحة، وتفعيل نشاط القوافل الطبية والعيادات الطبية المتنقلة بأماكن تجمعات المواطنين بالميادين الرئيسية بالمحافظة ومراكز الشباب والأندية العامة.

ندوات للتثقيف الصحي ضمن القافلة الطبية بقرية مطول

وقال الدكتور أحمد اللباد مدير إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالفيوم أن إجمالي عدد المرضى الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم بلغ 1462 حالة، مشيرا إلى أن عدد الذين حضروا ندوات التثقيف الصحي بلغ 205 مواطنا بقرية مطول، ولفت إلى أن القافلة شملت التخصصات (الباطنة - الأطفال - الجراحة - الجلدية - العظام - النساء - تنظيم الأسرة - الأسنان) وان عدد المرضى المحولين لاستكمال العلاج بالمستشفيات11 وعدد الحالات التي تم عمل فحوصات معملية واشعة لهم131 وعدد حالات الكشف المبكر عن أمراض الدم والسكر بلغ 87 مواطن.

ومن جانبه أشاد "الماوي" بالمجهودات التي تقدمها وزارة الصحة ومديرية الصحة بالفيوم والفرق الطبية في تقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية مؤكد ان كل الدعم مقدم لإدارة القوافل الطبية كي تستطيع تقديم الدعم الطبي لأكبر عدد من أهالي القرية، موجها رؤساء الوحدات المحلية القروية بتقديم كافة الدعم والتسهيلات للفرق الطبية القائمة على تنفيذ القوافل الطبية المجانية.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد جمعة رئيس قسم المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، والمهندس محمد ربيع عبدالعاطي رئيس الوحدة المحلية بقرية مطول.