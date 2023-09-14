رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات في جزيرة سومطرة (شاهد)

يواصل رجال الإطفاء في جزيرة سومطرة بإندونيسيا مكافحة حرائق الغابات، التي اندلعت في الجزيرة منذ فترة الظهيرة من أول أمس الثلاثاء بالقرب من مناطق سكنية وعلى طول طريق سريع يربط ثلاث قرى.

وعرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو يوثق رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات في جزيرة سومطرة الإندونيسية.

ويظهر الفيديو عمل وجهود رجال الإطفاء للسيطرة على حرائق الغابات.

وأظهرت صور بثتها وسائل إعلامية رجال الإطفاء وهم يُسابقون الزمن لاحتواء الحرائق المستعرة في الجزيرة الإندونيسية وقد أكد مسؤول إن حريقًا شب خلال الليل أثر على حوالي 30 هكتارًا من الغابات والأراضي الخثية في مقاطعة سومطرة الجنوبية. وعلى ما يبدو، فقد أدى موسم الجفاف "الطويل" في الأرخبيل إلى زيادة خطر نشوب حرائق الغابات ببعض الجزر، بما في ذلك سومطرة وسولاويزي.

حرائق الغابات والخث مشكلة سنوية في إندونيسيا

وتعد حرائق الغابات والخث مشكلة سنوية في إندونيسيا تؤدي إلى توتر العلاقات مع الدول المجاورة. وغطى الدخان الناتج عن الحرائق أجزاء من إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وجنوب تايلاند بضباب ضار.