الخميس 14 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات في جزيرة سومطرة (شاهد)

رجال الإطفاء يكافحون
رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات في جزيرة سومطرة

 يواصل رجال الإطفاء في جزيرة سومطرة بإندونيسيا مكافحة حرائق الغابات، التي اندلعت في الجزيرة منذ فترة الظهيرة من أول أمس الثلاثاء بالقرب من مناطق سكنية وعلى طول طريق سريع يربط ثلاث قرى.

 

txt

حرائق غابات مستعرة في تركيا.. "النيران تلتهم مساحات خضراء شاسعة"

txt

استشاري إدارة كوارث: حرائق الكهرباء لا يجب استخدام المياه معها

وعرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو يوثق رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات في جزيرة سومطرة الإندونيسية.

 

ويظهر الفيديو عمل وجهود رجال الإطفاء للسيطرة على حرائق الغابات.

 

وأظهرت صور بثتها وسائل إعلامية رجال الإطفاء وهم يُسابقون الزمن لاحتواء الحرائق المستعرة في الجزيرة الإندونيسية وقد أكد مسؤول إن حريقًا شب خلال الليل أثر على حوالي 30 هكتارًا من الغابات والأراضي الخثية في مقاطعة سومطرة الجنوبية. وعلى ما يبدو، فقد أدى موسم الجفاف "الطويل" في الأرخبيل إلى زيادة خطر نشوب حرائق الغابات ببعض الجزر، بما في ذلك سومطرة وسولاويزي.

حرائق الغابات والخث مشكلة سنوية في إندونيسيا

وتعد حرائق الغابات والخث مشكلة سنوية في إندونيسيا تؤدي إلى توتر العلاقات مع الدول المجاورة. وغطى الدخان الناتج عن الحرائق أجزاء من إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وجنوب تايلاند بضباب ضار. 

 

مواد متعلقة

اليونان تُعلن ضبط 79 شخصًا على خلفية حرائق الغابات

لقطات جوية تكشف حجم دمار حرائق الغابات في هاواي (فيديو)
الجريدة الورقية