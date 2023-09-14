الدقهلية تتابع أعمال اللجنة التنفيذية المختصة بتقييم المشروعات الخضراء الذكية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار اعمال اللجنة التنفيذية المختصة بتقييم المشروعات الخضراء الذكية بمحافظة الدقهلية لليوم الخامس علي التوالي، بمشاركة وحضور كل من الدكتورة امينة شلبي امين عام المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، والدكتورة جيهان جلال عبدالسميع، والدكتورة داليا ابو بكر البيلي ممثلى وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، والمهندس حامد البرعي ممثل وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور ياسر الجمل، والدكتورة إيمان محمد زاهر ممثلي وزارة البيئة ، وأيضاً ممثلىن المجلس القومى للمرأة والدكتوره مني الوزير ، و الدكتوره أسماء العوضي ، ومنسقي محافظة الدقهلية الدكتورعبده محمدين، وهدير محمد فريد والمهندسه لبني عبد العزيز .

وأكد مختار، على ضرورة قيام اللجنة المختصة بالمحافظة بالتكامل مع كافة الجهات للعمل بروح الفريق الواحد لمقابلة وتقييم المشروعات وإختيار الأفضل طبقا للمعايير المنظمة للمسابقة فى الـ 6 فئات.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم إختيار 3 مشروعات من كل فئة ليتم تصعيد 18 مشروع وعرضهم على اللجنة العليا، وذلك لإختيار المشروعات الفائزة والمشاركة فى مؤتمر المناخ ( Cop28 ) والذى سيعقد بدولة الإمارات الشقيقة ، حيث تم رصد جوائز مالية للمشروعات الفائزة تبدأ من 250 ألف جنيه وحتى 750 ألف جنيه .

ووجه مختار، بأهمية أن تحقق هذه المشروعات التنمية المستدامة والصالح العام حيث أنه لابد من الإبداع ، وتعظيم هذه المشاريع بدعمها بكافة مقومات النجاح ، على أن يتم تدريب أصحاب المشروعات التى سيتم تصعيدها على كيفية العرض بشكل ناجح ومقنع حتى يتسنى الظهور بالمظهر المشرف والراقى ، والذى يساهم فى المنافسة على الجوائز الأولى والمراكز المتقدمة .

وثمن المحافظ، جهود اللجنة وجميع المشاركين بالمشروعات والأفكار التي تلبي المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية التي حددتها المبادرة المطروحة .

وأشار إلى أن الدقهلية كان لها السبق في التعامل مع القضايا البيئية التي تؤثر في التغيرات المناخية من خلال انشاء مدافن صحية ونقل المقالب العشوائية حيث تم إنشاء المدفن الصحي بقلابشو باحدث التقنيات العلمية لضمان عدم حدوث أي انبعاثات بالإضافة إلي نقل كافة المقالب العشوائية بنطاق المحافظة وأضاف ان لدينا طفره غير مسبوقة في مجال انشاء وتطوير مصانع التدوير والمعالجة بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية حيث تم إنشاء مصنع سندوب ومصنع المنزلة باحدث المعدات ذات تكنولوجيا الماني هولندي وتعد المصانع الأولي من نوعها في الشرق الأوسط .

والجدير بالذكر ان اعمال التقييم قد بدأت من يوم الاحد الموافق 10 سبتمبر وتنتهي يوم الخميس 21 سبتمبر وبنهاية فترة التقييم يتم اعتماد تقرير اللجنة ورفعه الي اللجنة العليا للمشاركة في المنافسة علي المستوي الوطني .