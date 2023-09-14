هل صيام يوم المولد النبوي حلال أم حرام شرعًا؟.. شيخ يجيب

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوي الأسبق بدار الإفتاء، إن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يحتفل بيوم مولده، ويقول: يومًا ولدت فيه ويومًا بعثت فيه.

وأضاف الأطرش في تصريحه لـ"الوفد"، أن الرسول الكريم كان كان يحتفل في يوم مولده بالدعاء والذكر والاستغفار، مؤكدًا أنه لا مانع من صيام يوم المولد النبوي الشريف إذا صادف الإثنين أو الخميس.

وأوضح رئيس لجنة الفتوي الأسبق بدار الإفتاء، أن صيام يوم المولد النبوي ليس سنة وليس فرض، ولكن إذا أراد الإنسان صيام اليوم والإكثار من الدعاء والاستغفار تقربًا وتطوعًا إلى الله فلا مانع، ولا شك أن الصيام هو أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله.

إجازة المولد النبوي

وجدير بالذكر، أن المولد النبوي الشريف يوافق يوم الأربعاء 27 سبتمبر الجاري، ومن المتوقع أن يقرر مجلسي الوزارء إجازة المولد النبوي يوم الخميس 28 سبتمبر.