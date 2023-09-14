تشغيل مركز خدمات تموينية بأولاد نجم شمال قنا

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الخميس، المركز المطور لتقديم الخدمات التموينية للمواطنين بقرية أولاد نجم بهجورة التابع لمركز نجع حمادي، شمال قنا.

رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أنه تم تطوير المكتب النموذجي للتموين بقرية أولاد نجم بهجورة، لتقديم جميع الخدمات التي تخص البطاقة التموينية الذكية، من إصدار بطاقة لمن يستحق الدعم، أو بدل تالف وفاقد، وفصل اجتماعى وغيرها من الخدمات، مشيدا بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

افتتاح 24 مركزا على مستوى المحافظة

وأضاف الداودي أن عدد مراكز الخدمات التموينية المطورة التي تم افتتاحها بلغ حتى الآن ٢٤ مركزا على مستوى المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطبيق منظومة التحول الرقمي، وميكنة الخدمات بهدف التيسير على المواطنين بالقرى، بدلا من الانتقال إلى المدن لإنهاء خدماتهم.