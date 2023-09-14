مدرب اتحاد العاصمة: سنلعب أمام فريق عالمي ولكن لا نخشي الأهلي

شدد عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة الجزائري علي جاهزية فريقه للمواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي مساء غدًا الجمعة، والتي ستجمعهما ضمن منافسات نهائي السوبر الافريقي.

وتحدث عبدالحق بن شيخة في المؤتمر الصحفي اليوم الخميس والخاص بالسوبر الأفريقي: نحترم النادي الأهلي فنحن سنلعب أمام فريق عالمي ولكننا لن نخشاه وسنقدم كل ما لدينا من أجل الفوز".

وتابع: " مباراة الغد سنكون باكل تركيزنا للظهور بشكل جيد يليق بالكرة الجزائرية".

وأختتم تصريحاته: " سعيد بخوض اللقاء في السعودية وسط أشقائنا، وأتمني إدخال الفرحة والسعاده للجماهير الجزائرية المتواجده هنا".

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)، على لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 7:00 بتوقيت الجزائر وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 6 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.