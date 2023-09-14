القبض على 3 مُتهمين بالإتجار في النقد الأجنبي

قامت أجهزة وزارة الداخلية بتكثيف جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

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تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة الغربية) لقيامهم بالإتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـي .. وبحوزتهم (مبالغ مالية كبيرة عملات "محلية وأجنبية" - 2 سيارة خاصة بإثنين منهم).

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.