قافلة "العليا للاستغاثات" تُنهي نشاطها فى قنا بعد 4 أيام عمل

تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الخميس، فعاليات ختام القافله الطبية التي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع مديرية الصحة بقنا ، و جامعة جنوب الوادي ، و بنك الشفاء المصري ، و مؤسسة الدواء للجميع الخيرية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء نحو توفير خدمات طبية مميزة لأهالينا في القري الأكثر احتياجا .

اليوم الختامي

قال المحافظ، إن اليوم الختامي من فعاليات القافلة شهد اقبالا كثيفا من المواطنين للإستفادة من الخدمات الطبية للقافلة ، مشيرًا إلى أن القافلة شملت الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان، كما تضمنت ١٠ تخصصات هي ( القلب - العظام - الجراحة العامة - الصدر - الرمد - الأطفال - النساء والتوليد - الأنف والأذن - الباطنة - جلدية ) .

القافلة استمرت 4 أيام

وأضاف بأنه تم تقديم كافة أوجه الدعم للقافلة الطبية بتعاون كامل من المحافظة والأجهزة التنفيذية، للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، وتحقيق أهداف القافلة في تقديم الرعاية الطبية للفئات الأكثر احتياجا علي مدار ٤ أيام ، حيث تم تنظيم القافلة يوميّ الإثنين والثلاثاء الماضيين بقرية العسيرات بمركز فرشوط ، واستفاد منها ١٤٥١ مواطن ، و يوم الأربعاء و الخميس بقرية أولاد نجم بهجورة بمركز نجع حمادي ، وقد استفاد من خدماتها بالأمس ١٤٧٨ مواطن .

695 حالة تحتاج إلى نظارات طبية

ولفت المحافظ، إلى إنه تم اكتشاف ٦٩٥ حالة تحتاج إلي نظارات طبية ، و ٢٧٥ حالة تحتاج إلي إجراء عمليات مياه بيضاء ، وسوف يتم توفير النظارات وإجراء العمليات لتلك الحالات عقب انتهاء فعاليات القافلة .

و أوضح الدكتور أحمد السيد ، أن تعاون اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور حسام المصري مع مديرية الصحة بقنا وجامعة جنوب الوادي ومؤسسات المجتمع المدني لتنظيم القافلة يأتي تتويجا لجهد مشترك من الشركاء لدعم المناطق الاكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية ، بهدف دعم جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

رافق المحافظ الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، و الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بقنا ، والدكتور احمد السيد عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ، و أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي .