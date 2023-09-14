وصول بعثة الزمالك إلي تنزانيا لمواجهة أرتا سولار

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى تنزانيا استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم السبت المقبل .

وكان في استقبال البعثة في مطار دار السلام كل من، السفير شريف إسماعيل سفير مصر في تنزانيا و عمرو سليم نائب السفير و إسلام جلال قنصل مصر في تنزانيا و أحمد جمال سكرتير ثاني السفارة .

واستغرقت رحلة الزمالك من القاهرة إلى تنزانيا حوالي ٩ ساعات ومكثت البعثة حوالي ساعتين ترانزيت في مطار أديس أبابا العاصمة الإثيوبية.

الزمالك

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي