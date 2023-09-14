السيطرة على حريق بمحل بقالة بالدقي

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل سوبر ماركت بشارع سليمان جوهر بدائرة قسم شرطة الدقي، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل سوبر ماركت بشارع ماركت بشارع سليمان جوهر بدائرة قسم شرطة الدقي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وفي واقعة آخرى أمرت جهات التحقيق بالقليوبية حبس المتهم بسرقة المساكن والمتاجر 4 أيام علي ذمة التحقيقات بدائرة قسم شرطة العبور وكذلك حبس مالك محل "سيء النية" يقوم بشراء المسروقات من المتهم الرئيسي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ضبط عاطل تخصص في سرق المساكن والمتاجر بدائرة قسم شرطة العبور، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.