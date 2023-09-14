تأجيل محاكمة المتهم بسب وقذف منى زكى

قررت محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الخميس، تأجيل أولى جلسات محاكمة يويتوبر شهير متهم بسب وقذف الفنانة منى زكي، بسبب مشاركتها في فيلم أصحاب ولا أعز، إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل لإعلان المتهم.

وأحالت نيابة الشئون المالية والاقتصادية، اليوتيوبر أحمد وجيه، المتهم بسب وقذف الفنانة مني زكي عبر فيديوهات بثها على موقع "يوتيوب" إلى المحكمة الاقتصادية.

وأجرت نيابة الشئون المالية والاقتصادية التحقيقات في الواقعة، واستمعت لأقوال المحامي شعبان سعيد بصفته المستشار القانوني للنقابة، والوكيل الخاص للفنانة منى زكي، والذي تقدم بالأدلة الكاملة التي تدين المتهم بسب وقذف منى زكي.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة أن المتهم قام بسب وقذف الفنانة منى زكي ومجموعة فنانين من القائمين على فيلم "أصحاب ولا أعز"، وذلك من خلال مقطع فيديو على منصة يوتيوب.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تقدّم أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ببلاغ للنائب العام ضد يوتيوبر "أ. و" يتهمه بالإساءة لعدد من الفنانين، ومن بينهم الفنانة منى زكي بمناسبة مشاركتها في فيلم "أصحاب ولا أعز"، ولنقابة المهن التمثيلية، عبر مقطع فيديو نشره عبر موقع "يوتيوب".

وقدم البلاغ شعبان سعيد، المحامي بالنقض والمستشار القانوني للنقابة وحمل رقم 137602 سنة 2022 عرائض النائب العام، وذكر أن المشكو في حقه أعد فيديو وظهر فيه ووجّه السباب لعدد من الفنانين، ومن بينهم الفنانة منى زكي، ويصفهم بأمور خادشة، ومسيئة لهم ولأعضاء نقابة المهن التمثيلية.

وطالبت النقابة في بلاغها بالتحقيق في الواقعة التي تضمنت جرائم السب والقذف والطعن في الأعراض، والتي يعاقب عليها بموجب المواد 308 و308 مكرر من قانون العقوبات.

وجرت التحقيقات، وتم سماع أقوال شعبان سعيد بصفته وكيلًا عن النقابة، وصفته وكيلًا خاصًّا عن الفنانة منى زكي، وقدم الأدلة على إدانة المتهم وأسباب تقدمه بالبلاغ، وانتهت لإحالة البلاغ للمحكمة على النحو السالف بالبيان.