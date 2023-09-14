جدول مباريات اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الخميس الموافق 14سبتمبر2023 عودة الدوريات مرة أخري لإستئناف المسابقات المحلية القارية، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة التي دامت لـ أسبوعين تقريباً.

حيث تعود اليوم الخميس منافسات بطولة الدوري السعودي،وذلك بإقامة مواجهتين من العيار الثقيل تجمع بين الاتحاد مع الأخدود بجانب مباراة الوحدة أمام ضمك.

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

مباراة اتحاد جدة أمام الأخدود، وتقام ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري السعودي "دوري روشن".

وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناتي SSC SPORT5 HD، SSC SPORT1 HD.

الوحدة ضد ضمك، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناتي SSC SPORT5 HD، SSC SPORT1 HD.

موقف اتحاد جدة والأخدود في الدوري السعودي

يحتل اتحاد جدة حامل اللقب الأخير من الدوري المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة من الفوز في 4 مواجهات والخسارة في لقاء.

بينما يقع فريق الأخدود المركز الثالث عشر بترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط، من فوز وتعادل وخسارة في ثلاث مباريات.