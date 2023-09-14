إصابة عطيف لاعب الأهلي السعودي بالصليبي للمرة الثالثة

أصيب لاعب أهلي جدة السعودي الدولي عبدالله عطيف بقطع في الرباط الصليبي، وذلك للمرة الثالثة في مسيرته.

وقال الأهلي في بيان صحافي: أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب عبدالله عطيف، تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي بالركبة اليمنى، وخضع لأولى جلسات العلاج الطبيعي تمهيدا لإجراء العملية الجراحية.

وانضم لاعب خط الوسط البالغ من العمر "31 عاما" إلى أهلي جدة قادما من الهلال بعقد يمتد حتى 2027.

وخلال أول 5 مباريات للأهلي، لعب عطيف لمدة دقيقة واحدة أمام الطائي في الجولة الرابعة.

سبق لعطيف وأن أصيب بقطع في الرباط الصليبي مرتين، الأولى في 2015 غاب على إثرها لمدة 214 يوما، والمرة الثانية في 2020 أبعده عن الملاعب لـ 197 يوما.