إجازة المولد النبوي الشريف ٢٠٢٣

إجازة المولد النبوي الشريف، يتساءل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف، والتي تكون نهاية الشهر الجاري سبتمبر 2023م .

موعد إجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2023، وحسبما اعلن مجلس الوزراء أنها من الإجازات مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص.



قرار رئيس مجلس الوزراء، نص على أن يكون يوم الخميس الموافق ٢٨ من شهر سبتمبر عـام ٢٠٢٣، إجـازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكوميـة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، بدلًا من التاريخ الميلادى الموافق ليوم الثانى عشر من شـهر ربيـع الأول عام ١٤٤٥ هجرية طبقًا لما ستسفر عنه الرؤيـة الـشرعية، وذلـك بمناسـبة المولد النبوي الشريف.

أيام قليلية تفصلنا عن الاحتفال بالمولد النبوي، حيث تقام احتفالات كبرى بتلك المناسبة العطرة، ويحل المولد النبوي الشريف 2023، 12 ربيع الأول لعام 1445 هجرية، والذي يوافق الأربعاء الـ 27 من سبتمبر الجارى.

مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، من خلال شراء الحلوى بمختلف أنواعها، فضلًا عن حرص الكثير من المسلمين على زيارة أقاربهم وإهدائهم حلوى المولد، في جو أسري بهيج يكشف عن الحرص على صلة الرحم.