عودة كيا جراند سيراتو إلى السوق المصرية "بزيادات جديدة"

أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT، وكيل علامة كيا في مصر، عن الأسعار الجديدة لسيارات كيا جراند سيراتو، يأتي ذلك بعد فترة غياب للسيارة كيا جراند سيراتو عن مصر، في ظل أزمة نقص المعروض التي تعاني منها السوق المحلية.

وفقاً للقائمة الجديدة فإن السيارة كيا جراند سيراتو، يتم تقديمها حالياًفي السوق المحلية عبر الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT بـ 3 فئات من التجهيزات.

وتنشر بوابة الوفد الإلكرتونية، الأسعار الجديدة للسيارة كيا جراند سيراتو وفقاً للقائمة المعلنة من الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT.

أسعار كيا جراند سيراتو

الفئة السعر LX مليون و120 ألف جنيه EX مليون و180 ألف جنيه High Line مليون و240 ألف جنيه

تنتمي السيارة كيا جراند سيراتو لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك 1600 سي سي، ينتج قوة 130 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 192 نيوتن /متر، متصل بناقل سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وفقًا للبيانات الصادرة عن الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.9 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت طرازات «جراند سيراتو» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «فرامل مانعة للانغلاق و توزيع الكتروني للفرامل، مانع تشغيل المحرك، وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، والثبات الإلكتروني».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات ومن أبرزها «مصابيح أمامية وخلفية LED، مفتاح ذكي – زر تشغيل / إيقاف المحرك، وخاصية تشغيل المحرك عن بعد من خلال الريموت، وعجلة القيادة وناقل الحركة مكسو من الجلد، مسند يد خلفي».



ودعمت «جراند سيراتو» ببعض الكماليات الأخرى، منها «حساسات ركن خلفية، وفتحة سقف كهرباء، وخاصية التحكم عن بعد فى فتح وغلق الأبواب، إشارات بالمرايات الجانبية LED، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وإمكانية تغير نظام القيادة، ومثبت سرعة، مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وزجاج كهربائي، ومرايات كهربائية، وعجل قيادة متعددة المهام، و مسند يد أمامي، وخاصة التحكم في مستوى مقعد السائق، وجنوط 15 بوصة».

ووفقاً لـ"الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT" تحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «شاشة وسائط 8 بوصة، وكاميرا خلفية راديو، مدخل USB – مخرج AUX، وبلوتوث يتم التحكم من خلال عجلة القيادة، وغيرها».