محافظ أسيوط ينعى ضحايا إعصار دانيال بدولة ليبيا

نعى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، ببالغ الحزن والأسى، أبناء المحافظة ضحايا إعصار ليبيا وما ترتب عليها من فيضانات تسببت فى وفاة وإصابة الآلاف من أبناء الشعب الليبى، وإصابة ووفاة بعض أبناء المحافظة المقيمين بدولة ليبيا، داعيًا المولى العلى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر الجميل ،متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وقدم محافظ أسيوط - فى بيان صادر عن إدارة إعلام المحافظة – وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة خالص التعازى لأسر ضحايا إعصار ليبيا وزلزال المغرب، داعيًا المولى عز وجل أن يلهم أهلهم الصبر الجميل وأن يحفظ مصر شعبًا وجيشًا وقيادة.

ووجه محافظ أسيوط القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء بالمشاركة في تشييع جثامين الضحايا وتقديم واجب العزاء لأسر المتوفيين وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة لأسرهم، كما كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة " مجدى نجيب "بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء وزيارة أسر المتوفيين ومتابعة صرف المساعدات العاجلة لهم وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم لتجاوز تلك الأزمة فضلًا عن تقديم كافة الدعم للمصابين وأسرهم.

وأشاد المحافظ بالإجراءات العاجلة التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفه القوات المسلحة بتقديم كافة سبل الدعم والإغاثة الإنسانية لدولتى ليبيا والمغرب، للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية، كما وجه بتوفير إعانات عاجلة لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين فى ليبيا جراء الإعصار والفيضانات.

كانت دولة ليبيا قد تعرضت لإعصار دانيال الذى أدى إلى حدوث بعض الفيضانات مما أدى إلى وفاة وإصابة الآلاف من أبناء الشعب الليبى وبعض المصريين المقيمين هناك ،كما تعرضت دولة المغرب الشقيق لزلزال مدمر أدى إلى وفاة وإصابة المئات من أبناء الشعب المغربى.

وقد أعلن مجلس الوزراء أمس الثلاثاء الحداد العام لمدة 3 أيام بجميع محافظات الجمهورية، تضامنًا مع ضحايا الكوارث الإنسانية بالمملكة المغربية ودولة ليبيا.