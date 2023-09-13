شاهد.. نادي بيراميدز يعلن قميصه الجديد رسمياً

أعلن نادي بيراميدز بشكل رسمي قميصه الجديد الذي يظهر به الفريق الأول خلال منافسات الموسم المقبل في مؤتمر صحفي بأحد الفنادق الكبرى.

وكشف بيراميدز عن القميص الجديد الذي يأتي باللون السماوي المعتاد لفريق بيراميدز، بحضور الإدارة التنفيذية والجهاز الفني ونجوم فريق الكرة الأول بالنادي.

عبد الله السعيد: بيراميدز جاهز للمنافسة على كل البطولات

وقال عبد الله السعيد قائد فريق نادي بيراميدز، إن الفريق جاهز خلال الموسم الجديد لحصد البطولات والمنافسة على جميع الألقاب بعدما كان بيراميدز قريبا من حصدها في المواسم الماضية، وحاليا التركيز منصب من جانب الجميع على هذا الهدف.

أضاف خلال حفل الكشف عن ملابس النادي في الموسم الجديد، والإعلان عن عقد الرعاية أن النادي جاهز هذا الموسم لحصد البطولات، ونعد كلاعبين بأن يكون العام الحالي مختلفا ومميزا في كل شيء.

شدد على أن نادي بيراميدز أسرة واحدة والجميع متكاتف على هدفه الأساسي وهو الفوز بكل البطولات خلال الموسم المقبل.