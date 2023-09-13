المنيا تتشح بالسواد على شهيد لقمة العيش بدولة ليبيا في إعصار دانيال

استقبلت قرية اسمو العروس، إحدى مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا، نبأ وفاة أول أبنائها شهيد لقمة العيش بدولة ليبيا جراء إعصار دانيال، والذي إجتاح بعض البلاد والمدن بالقطر الليبي الشقيق، بالحزن العميق واتشحت أهالي القرية بالسواد، بعد نبأ وفاة الشاب أحمد نجاح خلال عمله بمدينة درنة بدولة ليبيا الشقيقة، في إعصار دانيال الذي اجتاح المدينة، وأسفر عن وقوع مئات المفقودين والضحايا.

وقام أهالي قرية اسمو العروس بديرمواس ، بأداء صلاة الجنازة من المسجد الكبير بالقرية وسط حالة من الحزن ، ونعى عدد من الأقارب والأصدقاء على صفحات التواصل الإجتماعي فيسبوك، وفاة الشاب أحمد نجاح الذي يعمل بمهنة مبلط بدولة ليبيا، وتداول أصدقائه صورة الشاب الفقيد بكلمات مؤثرة مطلقين عليه شهيد لقمة العيش.

وأوضح أبناء أهالي وعمومة الشاب، أن أحمد شاب مجتهد سافر إلى دولة ليبيا، من أجل لقمة العيش، وهو يعمل مبلط، وقام بأنهاء كافة الترتيبات زواجه فشيد شقته وقام بتشطيبها، وكان من المتوقع أن يصل إلى بلدته نهاية العام الجاري ، من أجل اتمام الزواج ولديه شقيقان ووالده مسن ، ويشتهر بين أبناء القرية بالطيبة وحسن السمعة والخلق الحميد.

وفي سياق متصل قال عصام أبوزريبة وزير الداخلية في حكومة شرق ليبيا تعليقا على إعصار دانيال ، والذي ضرب البلاد أن «الوضع مأساوي»، وان التقارير الإعلامية الليبية ، تقول أن يكون ما يصل إلى 2000 شخصا ، قد لقوا حتفهم بعد أن تسببت العاصفة دانيال ، في هطول أمطار غزيرة وفيضانات شديدة ، في شمال شرق ليبيا.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبي في الشرق أحمد المسماري، ن هناك ما بين 5000 إلى 6000 شخصا ، في عداد المفقودين في مدينة درنة الأكثر تضررا والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 100000 نسمة ، وقد يكون عدد القتلى أعلى من ذلك بكثير، وقد يستغرق الأمر أسابيع لمعرفة حجم الخسائر.