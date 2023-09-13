الكشف عن بقايا محنطة لمخلوقات "غير بشرية" في المكسيك

كشف البرلمان المكسيكي، يوم الأربعاء، عن بقايا محنطة لمخلوقات غريبة غير بشرية، تم العثور عليها في بيرو عام 2017.

وقال جايمي موسان، الطيار السابق بالبحرية الأميركية الذي قاد التحقيقات في الظواهر الغريبة لعقود من الزمن، إن البقايا "لم تكن جزءا من تطورنا الأرضي".

وأضاف موسان أن الجثث تحمل 30% من تركيبها الجيني "مجهولا"، وأنها لها ثلاثة أصابع في اليدين والقدمين، ولا أسنان، وعمرها أكثر من 1000 عام.

وأظهرت صور بالأشعة السينية للجثث أن أحد الكائنات كان يحمل "بيضا" بداخله أجنة.

وقال خبراء في الكونغرس إن الجثتين تحملان معادن الكادميوم والأوزميوم، والأخير من أكثر العناصر ندرة في القشرة الأرضية.

ووصف موسان الحدث بأنه "لحظة فاصلة"، وهي المرة الأولى التي تعقد فيها المكسيك حوارا رسميا للاعتراف بهذه الظاهرة.

ودعا أبراهام آفي لوب، مدير قسم علم الفلك بجامعة هارفارد، عبر رابط فيديو، الحكومة المكسيكية إلى السماح للعلماء الدوليين بإجراء مزيد من الأبحاث حول العينات.