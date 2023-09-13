عاجل
روسيا تُعلن تدمير 3 زوارق أوكرانية مُسيّرة في البحر الأسود
الأربعاء 13 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الكشف عن بقايا محنطة لمخلوقات "غير بشرية" في المكسيك

مخلوق غير بشري في
مخلوق غير بشري في المكسيك

كشف البرلمان المكسيكي، يوم الأربعاء، عن بقايا محنطة لمخلوقات غريبة غير بشرية، تم العثور عليها في بيرو عام 2017.

وقال جايمي موسان، الطيار السابق بالبحرية الأميركية الذي قاد التحقيقات في الظواهر الغريبة لعقود من الزمن، إن البقايا "لم تكن جزءا من تطورنا الأرضي".

وأضاف موسان أن الجثث تحمل 30% من تركيبها الجيني "مجهولا"، وأنها لها ثلاثة أصابع في اليدين والقدمين، ولا أسنان، وعمرها أكثر من 1000 عام.

وأظهرت صور بالأشعة السينية للجثث أن أحد الكائنات كان يحمل "بيضا" بداخله أجنة.

وقال خبراء في الكونغرس إن الجثتين تحملان معادن الكادميوم والأوزميوم، والأخير من أكثر العناصر ندرة في القشرة الأرضية.

ووصف موسان الحدث بأنه "لحظة فاصلة"، وهي المرة الأولى التي تعقد فيها المكسيك حوارا رسميا للاعتراف بهذه الظاهرة.

ودعا أبراهام آفي لوب، مدير قسم علم الفلك بجامعة هارفارد، عبر رابط فيديو، الحكومة المكسيكية إلى السماح للعلماء الدوليين بإجراء مزيد من الأبحاث حول العينات.

 

مواد متعلقة

المبعوث الأممي للسودان يترك منصبه بعد ضغوط من الحكومة

مشروع هارب.. حقيقته وقدرته على توليد زلازل صناعية مدمرة

اليوم العالمي للقانون.. لوضع قواعد السلم والحرب

زلزال عنيف وتسونامي.. العالم الهولندي يحذر ويحدد البلاد

السماء تلمع بمشاهد فلكية رائعة نهاية الأسبوع.. تابعوها

وزير الري يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر

نقابة المحامين: النائب العام يقرر الإفراج عن الزميل أسامة إبراهيم المحامي بأسوان

وزير الري يتابع موقف العاصفة "دانيال" وتأثيرها على مطروح
الجريدة الورقية