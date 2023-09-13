نونيز يُثير قلق يورجن كلوب قبل مواجهة ولفرهامبتون

أثار المهاجم الأورجواني داروين نونيز قلق المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق ولفرهامبتون، التي ستجمعهما يوم السبت القادم 16 سبتمبر 2023.

وكان نونيز قد تم استبداله خلال مباراة الإكوادور بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي خسرها منتخب بلاده من الإكوادور (2-1) بالجولة الثانية، حيث تم استبداله بين الشوطين بسبب معاناته من مشكلات بدنية، ليثير قلق مدربه الألماني يورجن كلوب.

وصرح المدرب الأرجنتيني، مارسيلو بيلسا، المدير الفني لمنتخب الأوروجواي، عن سبب استبدال نونيز،: "لقد وصل داروين وهو يعاني من بعض المشاكل العضلية مما أثر على مستواه".

وأضاف: "أعتقد أنه كان من الضروري استبداله لأنه كان مرهقًا بعد المباراة الأخيرة".

يُذكر ان داورين نونيز هو أحمد الأعمدة الرئيسة التي يعتمد عليها يورجن كلوب مدرب الريدز، حيث خاض جميع مباريات ليفربول الأربعة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم؛ إذ شارك بديلًا في أول 3 مواجهات، ثم شارك أساسيًا في المباراة الرابعة ضد أستون فيلا؛ لكنه خرج في الدقيقة 65، وأحرز هدفين وصنع هدفًا وحيدًا بإجمالي دقائق بلغ 106.