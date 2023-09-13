التضخم الأساسي في أميركا يرتفع خلال أغسطس متخطياً التوقعات

سجل التضخم أكبر زيادة شهرية له هذا العام في أغسطس، حيث واجه المستهلكون ارتفاع أسعار الطاقة ومجموعة متنوعة من العناصر الأخرى.

التضخم فى أمريكا

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس التكاليف عبر مجموعة واسعة من السلع والخدمات، بنسبة 0.6% خلال الشهر، وارتفع بنسبة 3.7% على أساس سنوي. وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز يتوقعون زيادات بنسبة 0.6% و3.6% على التوالي.

مع ذلك، باستثناء المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% و4.3% على التوالي، مقابل التقديرات البالغة 0.2% و4.3%. يركز مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بشكل أكبر على الأمور الأساسية لأنها توفر مؤشرًا أفضل حول الاتجاه الذي يتجه إليه التضخم على المدى الطويل.

فيما تراجع التضخم الأساسي في أميركا، من 4.7% إلى 4.3% في أغسطس على أساس سنوي، بما يتماشى مع التوقعات.

ويتوقع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحصول على مزيد من التخفيف بشأن تكاليف المأوى، الأمر الذي سيساعد على خفض معدل التضخم، ومع ذلك، وبسبب وجود خلل في الطريقة التي يتم بها حساب هذه التكاليف في مؤشر أسعار المستهلكين، فإن التحول الكبير في الأسعار قد يستغرق عدة أشهر أو أكثر حتى يظهر.

استقرار أسعار الدولار مع ترقب بيانات التضخم الأميركية وتراجع الين

الدولار

استقر الدولار على نطاق واسع قبل صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، رغم ارتفاعه أمام الين مع استيعاب المستثمرين لتعليقات محافظ بنك اليابان المركزي التي أشار فيها إلى نهاية محتملة لسياسة أسعار الفائدة السلبية.

وصعدت أسعار الدولار "العملة الأميركية" بما يصل نسبته نحو 0.2% لتصل إلى مستوى سعر 147.39 مقابل الين.

وتعرض الين لضغوط كبيرة أمام الدولار إذ لا يزال بنك اليابان ينتهج سياسة مخالفة لبقية البنوك المركزية العالمية خاصة منذ أن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي دورة التشديد النقدي في مارس آذار 2022.

وعلى نطاق أوسع، حافظ الدولار على استقراره على الرغم من أن التحركات كانت ضعيفة مع انتظار المتداولين لبيانات التضخم الأميركية التي تتم مراقبتها عن كثب والمقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.05% إلى 1.2489 دولار كما هبط الدولار الأسترالي 0.03% إلى 0.6408 دولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات المنافسة، عند 104.61 بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في أسبوع يوم الاثنين وسجل أكبر انخفاض يومي له في شهرين.

أما اليورو، فلم يشهد تغيرا يذكر ليستقر عند 1.0753 دولار. وسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 1.0777 دولار في الجلسة الماضية مع ارتفاع التوقعات بأن يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة قبيل إعلان قرار السياسة النقدية.