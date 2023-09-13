مستشار شيخ الأزهر تلتقي مسؤولي برنامج « أخ ثانٍ والرابط إنساني»

التقت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بمكتبها صباح اليوم الأربعاء مع مسؤولي برنامج « أخ ثانٍ والرابط إنساني».

ناقشت الدكتورة نهلة الصعيدي مع مسؤولي البرنامج خلال اللقاء الآلية التي سيطبق بها البرنامج للعام الثاني في المعاهد الأزهرية بالمناطق التعليمية المختلفة بجميع أنحاء الجمهورية، ووضع الاستعدادات اللازمة لإطلاق البرنامج تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣م، إضافة إلى عقد ورش عمل للعاملين بالمعاهد الأزهرية يتم من خلالها معرفة كيفية تطبيق أنشطة البرنامج.

وضحت الدكتورة نهلة الصعيدي أن خطة البرنامج سيتم تفعيلها في إطار تربوي عام؛ لدعم و تنمية مبادئ وقيم وثيقة الأخوة الإنسانية لدى طلاب جميع المعاهد الأزهرية، ومعاهد البعوث الإسلامية للوافدين، بقيم رسالة الأزهر الشريف؛ للتأكيد على عالميته، ومنهجه الوسطي الذي يقوم على نشر ثقافة السلام والتسامح والرحمة، ونبذ العنف والتطرف، فضلًا عن تعزيز مهارات الطلاب الحياتية المتعلقة بالتعايش السلمي والعدالة والمسؤولية المجتمعية.

مؤكدة على أن خطة البرنامج سيتم تنفيذها من خلال إعداد أنشطة صفية ولا صفية للطلاب؛ لجعله سلوكاً حيًا مستدامًا للأجيال القادمة، وسعيًا من المركز لتقديم رسل سلام للبشرية جمعاء من أبنائه إلى جميع أرجاء العالم؛ لنشر صحيح الدين.

