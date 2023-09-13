غني بالكالسيوم| طريقة عمل زبادي بالفراولة والفستق

زبادي بالفراولة والفستق من الأكلات الصحية التي يمكنك تحضيرها في أي وقت عند الشعور بالجوع، فتحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم أبرزها الكالسيوم والمغنيسيوم.

المقادير

- زبادي : 3 اكواب (يوناني سادة)

- الفراولة : 2 كوب (مقطعة)

- العسل : 2 ملعقة كبيرة

- فستق حلبي : ربع كوب (مفروم شرائح)

طريقة التحضير

1. اخلطي اللبن الزبادي مع نصف كمية الفراولة.

2. وزعي الخليط في قوالب أو أطباق صغيرة.

3. أدخلي الخليط للثلاجة لمدة ساعتين.

4. أخرجي الأطباق من الثلاجة وزيني بالعسل والفستق الحلبي والفراولة وقدميها باردة.