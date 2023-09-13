الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

غني بالكالسيوم| طريقة عمل زبادي بالفراولة والفستق

بوابة الوفد الإلكترونية

زبادي بالفراولة والفستق من الأكلات الصحية التي يمكنك تحضيرها في أي وقت عند الشعور بالجوع، فتحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم أبرزها الكالسيوم والمغنيسيوم.

 

المقادير

- زبادي : 3 اكواب (يوناني سادة) 

- الفراولة : 2 كوب (مقطعة) 

- العسل : 2 ملعقة كبيرة 

- فستق حلبي : ربع كوب (مفروم شرائح) 

طريقة التحضير

1. اخلطي اللبن الزبادي مع نصف كمية الفراولة.

2. وزعي الخليط في قوالب أو أطباق صغيرة.

3. أدخلي الخليط للثلاجة لمدة ساعتين.

4. أخرجي الأطباق من الثلاجة وزيني بالعسل والفستق الحلبي والفراولة وقدميها باردة.

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