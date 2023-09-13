جامعة إسكس البريطانية: طفرة في منظومة التعليم العالي المصرية

أشادت الدكتور فانيسا بوتر نائبة رئيس جامعة إسكس البريطانية للعلاقات الدولية، بتطوير منظومة التعليم العالي المصرية خلال السنوات الأخيرة.

جاء ذلك خلال لقاء نائبة رئيس جامعة إسكس البريطانية للعلاقات الدولية مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووصفت نائبة رئيس جامعة إسكس البريطانية للعلاقات الدولية ما حققته مصر في منظومة التعليم العالي خلال السنوات الأخيرة بالطفرة.

وأوضحت نائبة رئيس جامعة إسكس البريطانية للعلاقات الدولية أن طفرة التعليم العالي المصري ستعود بتأثير إيجابي كبير في تقديم الخدمات التعليمية لكل منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكدت أن جامعة إسكس تهتم بدورها فى تأهيل الطلاب وتوفير خدمات تكنولوجيا المعلومات والأنشطة والفرص المختلفة التي تسمح لهم بمتابعة مهاراتهم وممارسة مواهبهم، وكذا الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية للجامعة، وتعًد من أعلى الجامعات تصنيفًا في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب العديد من التخصصات الدراسية الأخرى.

تفاصيل لقاء وزير التعليم العالي

بحث وزير التعليم العالي مع نائبة رئيس جامعة إسكس البريطانية للعلاقات الدولية سُبل تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي، وتقديم منح دراسية لشباب الباحثين.

وبحث وزير التعليم العالي مع الدكتورة فانيسا سُبل تقديم منح دراسية قصيرة الأجل لأعضاء هيئة التدريس، في إطار تأهيل الكوادر الجامعية في مصر لملائمة مُتطلبات التدريس بالبرامج الدراسية الحديثة التي تقدمها الجامعات الجديدة، ومواكبة التطور الكبير الذي حققته منظومة التعليم العالي.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن الجامعات تمثل المصدر الأكبر والرئيسي لمُخرجات البحث العلمي في مصر، مشيرًا إلى الطفرة التى حققتها المؤسسات الجامعية المصرية مؤخرًا فى التصنيفات الدولية، فى العديد من التخصصات الدراسية، وخاصة في مجال الهندسة الذى أحرز العديد من المراكز المتميزة بمختلف التصنيفات الدولية.

وأكد وزير التعليم العالي اهتمام مصر بتدويل التعليم العالي، كمحور هام لاستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، وكذا تشجيع الاستثمار فى التعليم وفتح المجال لمزيد من الشراكات والاتفاقات مع دول العالم التي تمتلك تجربة مُتميزة في التعليم الجامعي ومن بينها بريطانيا، مشيرًا إلى ترحيب مصر بفتح آفاق التعاون مع بريطانيا في إنشاء درجات علمية مزدوجة وبرامج تعليمية مشتركة، وكذا التعاون في دعم ريادة الأعمال والابتكار، وتصميم البرامج البينية.

وشدد وزير التعليم العالي على اهتمام الوزارة بتأهيل الطلاب لسوق العمل وإمدادهم بالمهارات والجدارات التي يحتاجونها، وتحقيق الربط بين الجامعة والصناعة، لافتًا إلى تجربة جامعة إسكس المتميزة فى تشجيع ريادة الأعمال، حيث تعد من المؤسسات الأكاديمية الرائدة فى بريطانيا، معربًا عن ترحيب الوزارة بالاستفادة منها خاصة فى تجربتها في استخدام التكنولوجيا الحديثة في منظومة التعليم الجامعى والتعليم عن بُعد والتي تميز الجامعة.