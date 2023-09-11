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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

التعليم العالى: مصر تشارك في أعمال الدورة الخاصة لمنظمة الألكسو

منظمة الالكسو
منظمة الالكسو

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو، الألكسو، الإيسيسكو) علي الدور المحورى الذى تقوم به اللجنة الوطنية في تنفيذ برامج ومشروعات المنظمات الثلاث (اليونسكو، والألكسو، والإيسيسكو) على نحو يحقق وجهة نظر جمهورية مصر العربية ورؤية مصر ٢٠٣٠.
 

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وشارك الدكتور محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) وممثل جمهورية مصر العربية بالمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" افتراضياً في أعمال الدورة الخاصة للمجلس التنفيذي للألكسو، بحضور د.محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة، وهاني بن مقبل المقبل رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، ومشاركة أعضاء المجلس التنفيذي بالدول الأعضاء بالألكسو.

مشروع خطة الألكسو الاستراتيجية 

وجه الدكتور محمد سمير حمزة الشكر لمنظمة الألكسو، مؤكداً أن المجلس التنفيذي للمنظمة يعمل على المضى قدماً نحو إنجاز مشروعات المنظمة التي تصب في صالح الدول العربية. 

وأشار المشرف على اللجنة الوطنية إلى أن الدورة الخاصة للمجلس التنفيذى للألكسو، والتى عقدت افتراضياً ناقشت مشروع خطة تطوير الإعلام في الألكسو، موضحاً أن هذه الخطة تعد إحدى العناصر الأساسية للألكسو لتحقيق أهدافها التربوية والعلمية والثقافية والبيئية والاجتماعية والاتصالية، فضلاً عن العمل على زيادة الوعى بأهمية الأنشطة والمشروعات التى تنفذها المنظمة.

وأضاف حمزة أن الاجتماع ناقش أيضاً مشروع خطة الألكسو الاستراتيجية لتطوير الشراكات والتمويل، مؤكداً أنها تعد من المبادرات المهمة التى تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمحافظة على التنوع الثقافى، وتعزيز التعليم والبحث العلمى، موضحاً أن هذه المبادرة تعتمد على تعزيز الشراكات مع الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى؛ بهدف تعزيز القدرة على جذب التمويل لمشروعات وبرامج المنظمة.

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