بث مباشر.. مصر في مواجهة الجزائر بنهائي أمم أفريقيا للطائرة

يواجه منتخب مصر لكرة الطائرة رجال بقيادة الإيطالي فلافيو، نظيره منتخب الجزائر مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين بنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.

ولعب منتخب مصر لكرة الطائرة رجال منذ انطلاق بطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بمصر 5 مواجهات فكانت البداية بمرحلة دور المجموعات عندما تقابل منتخبنا الوطني أمام نظيره بوروندي ونجح في الفوز بنتيجة 3 ـ صفر.

ولعب أمام منتخب الجزائر في المباراة الثانية وخسر بنتيجة 3 ـ صفر، فيما التقى بدور الـ16 مع منتخب كينيا وحقق فوزًا مهمًا بنتيجة 3 ـ صفر ليصعد لدور الثمانية بالبطولة.

وخاض منتخب مصر فى دور الثمانية مواجهة أمام المغرب وحقق انتصارًا مميزًا بنتيجة 3 ـ صفر.

وهزم منتخب الفراعنة نظيره الكاميرونى، بنتيجة 3 ـ 1 فى المباراة التى جمعت المنتخبين بنصف نهائي الأميرة السمراء ليضرب موعد مع منتخب الجزائر في ليلة البحث عن اللقب.

وتقام مباراة مصر والجزائر على صالة 2 باستاد القاهرة، في تمام الساعة السابعة مساء في نهائي بطولة الأمم الأفريقية لكرة الطائرة رجال.

وتضم قائمة الفراعنة كلًا من: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفى وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد وحسام يوسف.

ويمكنكم مشاهدة مباراة منتخب مصر للطائرة أمام الجزائر بنهائي أمم أفريقيا للطائرة عبر الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “CACB”

وإليكم رابط الصفحة الرسمية