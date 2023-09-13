وزير التعليم: توظيف الميتافيرس في المناهج الدراسية

استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كيفية توظيف الميتافيرس في المناهج الدراسية المختلفة.

جاء ذلك خلال حضوره ورشة العمل الأولى حول الميتافيرس والذكاء الاصطناعي، التي تنظمها شركة ميتا العالمية، خلال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر 2023.

توظيف الميتافيرس في المواد الدراسية

وقال وزير التربية والتعليم إنه على سبيل المثال في مادة التاريخ يستطيع الطلاب من خلال تقنية الميتافيرس الذهاب إلى أي حقبة تاريخية والعيش بها، ومعاصرة تفاصيلها.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه في الجغرافيا يمكن للطلاب من خلال تقنية الميتافيرس استكشاف النظام الشمسي وطبقات الأرض المختلفة والأبراج وغيرها، من خلال التجربة البصرية الواقعية، التي تقدمها تقنية الميتافيرس.

‏‎وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن استخدام تقنية الميتافيرس في العلوم تيسر إجراء الأنشطة المختبرية، مما يسمح للطلاب بإعداد التجارب المختلفة بشكل افتراضي.

وفي الفن أوضح وزير التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب من خلال تقنية الميتافيرس تحليل اللوحات التي رسمها الفنانون المشهورون عن قرب، والشعور بالإلهام؛ لإخراج أعمالهم الفنية بصورة رقمية.

أما فى الأدب، فذكر وزير التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب من خلال الميتافيرس العيش داخل الرواية ومعايشة أحداثها، وهو ما يساعد في فهم القصة والتفاعل مع الشخصيات بشكل أفضل.

‏‎وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الذكاء الاصطناعي يدخل في الوقت الحالي عصرًا جديدًا، ومرحلة متسارعة وسباقا رقميًّا فريدا من نوعه، ولزاما علينا الاستعداد له بالمعرفة والنشر والتوعية خاصةً مع وجود قلق ومخاوف من سوء استخدامه.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الذكاء الاصطناعي يعتمد على البيانات والمدخلات، ويعمل على تحليلها وإخراجها بشكل أكبر وأوسع، كما يتميز بقدرته على التنبؤ والتحليل.

‏‎ونوه وزير التربية والتعليم بأنه في السنوات الأخيرة، تطور الذكاء الاصطناعي بشكل كبير بفضل تقنية تسمى بالتعلم العميق Deep Learning ، تعطي الذكاء الاصطناعي القدرة على الاستنباط والتفكير بشكل مستقل وتعليم نفسه بنفسه، وتحرره من قيود الذكاء الاصطناعي الضيق، والذي يعني مجرد برمجة آلة لتقوم بوظيفة معينة دون تفكير.

وألمح وزير التربية والتعليم إلى أن تقنية التعلم العميق تعتمد على مستويات عديدة من الخوارزميات التي تحاكي الخلايا العصبية في جسم الإنسان، مما يُمكن الذكاء الاصطناعي من استيعاب كم هائل من البيانات وتحليلها واستنتاج أنماط يحولها إلى معان وأفكار، هذه التقنية مكنت الذكاء الاصطناعي من الرؤية كما نرى، أو ما يعرف في المجال بقراءة الصور، كما مكنت الآلة من السمع، أو التعرف الصوتي، والسماع والرؤية هنا لا تعني مجرد تسجيل الصورة والصوت كأي كاميرا فيديو بل تعني قدرة الآلة على تحليل الصورة والصوت كعقل بشري، وبناء رد فعل، أو رأي أو الوصول لفكرة من هذه المدخلات.‏‎

