إحالة 415 مخالفة تموينية للنيابة العامة بالدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد، خصوصًا في الأسواق ومحال بيع كل أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرًا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وقال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحال من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 415 محضرًا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كل المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها..

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحال وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن المنصورة وطلخا ودكرنس وبلقاس ومنية النصر نبروه واجا وشربين والسنبلاوين و تمي الأمديد وميت غمر وبنى عبيد والجمالية والمطرية على مدار 4 أيام وكانت المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محاضر تجميع بطاقات ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر تجميع دقيق ومحاضر تجميع خبز ومحاضر عدم نظافة أدوات العجين ومحاضر عدم وجود ميزان ومحاضر تصرف في دقيق ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر نقص وزن ومحاضر عدم إعلان عن أسعار ومحاضر سلع دون فواتير ومحاضر تجميع مقررات تموينية ومحاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر سلع دون بيانات ومحاضر ذبح خارج السلخانة ومحاضر استخدام أسطوانة غاز منزلى في غير غرضها المخصص ومحاضر سلع غير صالحة للاستهلاك ومحاضر عدم توريد أرز شعير ومحضر بيع بازيد من السعر الرسمى ومحاضر غش تجاري وتم التحفظ على 70 كجم لحم بلدى و285 طن أرز شعير و1500 كجم أملاح ومكملات غذائية خاصة بالأعلاف 25600 لتر سولار و20650 لتر بنزين 80 و100كجم منتجات لحوم و1 أسطوانة غاز منزلى و20 علبة سجائر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين..

وأكد محافظ الدقهلية، تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.