مصاب بالزهايمر.. شيرين تكشف الحالة الصحية للزعيم عادل إمام بعد توارد الشائعات

تداولت في الآونة الأخيرة شائعة إصابة الزعيم عادل إمام بمرض الزهايمر، خاصة بعد اختفائه عن جمهوره بشكل مفاجئ، لترد الفنانة شيرين على هذه الأنباء في إحدى تصريحاتها الأخيرة.

الفنانة شيرين

"ياريت نحترم رموزنا الفنية".. شيرين تكشف حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بالزهايمر

وكشفت الفنانة شيرين خلال استضافتها في برنامج "واحد من الناس"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي المذاع عبر قناة الحياة عدم صحة تلك الشائعات المتداولة على الزعيم، قائلة: "غضبت بشدة من شائعة إصابة عادل إمام بالزهايمر، موجهة إلى الجميع أن نحترم رموزنا الفنية".

وأضافت شيرين: "أتابع الحالة الصحية للزعيم عادل إمام وعلاقتي جيدة به وأتواصل معه وأسرته"، وتحية كبيرة من قلبي وروحي وعقلي للأستاذ عادل إمام، ومدام هالة زوجته وربنا يديله الصحة ويسعده دايمًا بأولاده ويفرحه بيهم كمان وكمان.

وتابعت: "تحياتي لرامي وسارة ومحمد أنا بحبكم كلكم لأن بابا ده هرم كبير وعظيم، ربنا يخليه لمصر ودايمًا فخورين بيه، ويارب الناس تبطل تجيب سيرة الرموز بحاجات وحشة ويارب يحترموا نفسهم شوية ومش كل شوية يموتنا لو مضايقين مننا يقولولنا، يعني جمعونا كلنا في ميدان وموتونا، لكن حرام عليكم تتعبوا أعصابنا وتفولوا علينا".

عادل إمام وشيرين في بخيت وعديلة

وكشفت شيرين قصة اختيارها لمشاركة عادل إمام بطولة سلسلة أفلام "بخيت وعديلة" وقالت: الزعيم كان لديه نظرة ثاقبة في اختيار المواضيع والنجمات والنجوم المشاركة في أعماله الفنية.

أبطال فيلم بخيت وعديلة

وتم عرض فيلم بخيت وعديلة لأول مرة عام 1995، ويشارك في العمل العديد من الفنانين الكبار أبرزهم: عادل إمام وشيرين وعلاء ولي الدين وأحمد راتب ومصطفى متولي ويوسف داوود وحسن حسني وعزت أبو عوف وسليمان عيد ومحمود البزاوي ومحمد هنيدي.