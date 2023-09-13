منافسات الدور الأول بدوري مراكز الشباب بالشرقية في نسخته العاشرة

انطلقت مباريات الأسبوع الأول من دوري مراكز الشباب "توتال إنرجيز" فى نسخته العاشرة، من دوري مراكز الشباب بمحافظة الشرقية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وجاءت منافسات الأسبوع الأول من دوري مراكز الشباب، وانطلقت أولى المباريات في المجموعة الثالثة على ملعب مركز شباب العصلوجي بين فريقي م. ش العصلوجي × بني أيوب والتي انتهت بنتيجة ٢/١ لصالح فريق العصلوجي، بينما أقيمت ثاني مباراة على ملعب مركز شباب بردين بين فريقي ميت حمل × بني عباد الجديدة والتي انتهت بنتيجة ١/٠ لصالح فريق ميت حمل.

وأقيمت المباريات تحت إشراف الإدارة العامة للشباب "اللجنة المنظمة للدورى منطقة كرة القدم فرع الشرقية"، وتم اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة لللاعبين والجماهير بالتعاون مع مديرية أمن الشرقية وهيئة الإسعاف.

وتأتي النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب بعد نجاح النسخ السابقة والتي لها من الدور الإيجابي على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لدي قطاع كبير كون لعبة كرة القدم اللعبة الشعبية الأولي في مصر، وستشهد هذه النسخة تكوين منتخبات خاصة لكل محافظة تشارك بها اللاعبين المميزين مهاريًا وفنيًا لتمثيل محافظاتهم بدوري يضم جميع محافظات الجمهورية.