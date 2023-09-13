الدقهلية تناقش المواقع المقترحة للمقر الإقليمي لهيئة الرعاية الصحية بالدلتا

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بوزارة الصحة والمشرف العام علي مشروعي حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل ، والوفد المرافق له في إطار زيارته للمحافظة لتفقد المواقع المقترحة للمقر الإقليمي لهيئة الرعاية الصحية بالدلتا ، حيث تفقدوا عدد من المواقع بمدينة المنصوره ومدينة جمصه ومدينة المنصوره الجديده وتم الاتفاق علي أن تكون مدينة المنصوره الجديده هي المقر الإقليمي للدلتا لموقعها الجغرافي المميز الرابط بين 4 محافظات .

وقام " محافظ الدقهلية " و "رئيس هيئة الرعاية الصحية المشرف العام على حياة كريمة بوزارة الصحة " بزيارة ميدانية لمتابعة الموقف التشغيلي لمشروعات الصحة بمبادرة حياة كريمة بمركز شربين ، حيث ناقشوا آخر المستجدات والتطورات لمشروعات الصحة بمبادرة حياة كريمة ، وأشاد الدكتور أحمد السبكي خلال الجولة بمعدلات الإنجاز ومدى التقدم الذي تحقق في تنفيذ مشروعات الصحة بمبادرة حياة كريمة بالدقهلية .

وأتفقا " محافظ الدقهلية " و " رئيس هيئة الرعاية الصحية " على إطلاق برنامج معايشة للأطقم الطبية والإدارية بالمحافظة للتدريب على نظم الميكنة وإدارة المنشآت بمستشفيات ووحدات منظومة التأمين الصحي الشامل .

واكد " المحافظ " علي أن مبادرة حياه كريمه لم تشهدها الدوله المصريه علي مر تاريخها في إطار بناء السيد الرئيس للجمهورية الجديدة

فهي ابعد من كونها مبادرة تهدف إلي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بل تهدف إلي تحسين الخدمات الحكوميه المقدمه لهم في كافة القطاعات .

وقال " مختار " نطمح أن تحظي محافظة الدقهلية بمنظومة التأمين الصحي الشامل في اقرب فرصه لخدمة كافة محافظة الدلتا لأن الدقهلية تتميز بكوادرها الطبية في كافة التخصصات ، وأصبحت ملتقي لكافة المواطنين من محافظات الدلتا .

وأشار " المحافظ " الي أن الدولة أنفقت 158 مليار جنيه علي محافظة الدقهلية في مشروعات التنمية واستثمارات البنية التحتية بمختلف القطاعات ، جاء ذلك خلال عرضه برزنتيشن لتوضيح جهود الدولة بالدقهلية منذ تولي فخامة الرئيس السيسي منصب رئيس الجمهورية في كافة القطاعات المختلفة مثل قطاع الصحة والمشروعات القومية ، مشيرا إلي أن ما تم تنفيذه علي أرض محافظة الدقهلية خلال هذه الفترة لم تشهده منذ إنشائها.

كما اشار " مختار " إلي أن تكلفة مشروعات الصحة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغت 2,5 مليار جنيه والتي استهدفت تطوير 29 وحدة ومركز طب أسرة وإنشاء مستشفى مركزي بشربين سعة 250 سرير وتطوير نقاط الإسعاف .

وثمن " المحافظ " دور هيئة الرعاية الصحية بوزارة الصحه علي ما قدمته في مشروعي التأمين الصحي الشامل ومبادرة حياة كريمة لتقديم رعاية طبية علي اكمل وجه للمواطنين .

ومن جانبه قال "رئيس هيئة الرعاية الصحية" سعادتي بالغة لوجودي علي أرض محافظة الدقهليه العريقة التي أنجبت لمصر اعلام في شتي المجالات الدينية والأدبية والفنية حتي أصبحت عاصمة مصر الطبية تستقطب المواطنين من كافة المحافظات ومن خارج مصر للعلاج في مستشفيتها ومراكزها الطبية . وأشار " السبكي " الي أنه فخر وشرف كبير لحصول الدقهلية علي المركز الأول في تنفيذ مبادرة حياة كريمة ومراكز متقدمه في كافة الملفات وهذا إن دل فإنما يدل علي قوة الجهاز التنفيذي للمحافظة وأن هناك تناغم وتناسج بين فريق العمل .

كما قال " رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف علي مشروع التأمين الصحي الشامل" اننا ننفذ توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بإتمام عملية التشغيل الرسمي لكافة محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل هذا العام بالتوازي مع استعدادات المرحلة الثانية، ومشيرًا إلى أن مبادرة حياة كريمة هي كلمة السر لتسريع تطبيق التأمين الصحي الشامل، وترجمة واقعية لاهتمام القيادة السياسية بكافة فئات الشعب.

كما أشار " السبكي " الي أن الدقهلية هي الأولى في معدلات تنفيذ مبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية ، وأن المبادرة حسنت من مؤشرات جودة الحياة لأكثر من نصف سكان مصر .

وأكد " رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف علي مبادرة حياة كريمة " علي أن مبادرة حياة كريمة هي كلمة السر لتسريع تطبيق التأمين الصحي الشامل وترجمة واقعية لاهتمام القيادة السياسية بكافة فئات الشعب .

وثمن " السبكي " جهود الجميع الذين شاركوا في إنجاح النهوض بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، ونؤكد على استمرارنا في دعم وتعزيز الخدمات الصحية في الدقهلية وجميع أنحاء الجمهورية ، وسنستمر في العمل المشترك مع الجهات ذات الصلة لتعزيز الرعاية الصحية وتحقيق رؤية تؤمن حقوق واحتياجات جميع المواطنين .

كما أكد " رئيس هيئة الرعاية الصحية" أن الدولة المصرية تمضي قدماً نحو بناء نظام صحي متكامل، وتوفير التغطية الصحية الشاملة للمصريين كافة، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وذلك من خلال إطلاق حزمة من الإصلاحات والمبادرات، مثل مبادرة حياة كريمة والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، لافتًا إلى حدوث نقلة نوعية شكلاً ومضمونًا في المنظومة الصحية عبر رفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات الطبية في جميع التخصصات، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وتوسيع نطاق التغطية للمواطنين المستفيدين من خدمات العلاج، إلى جانب تعزيز جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحية الطارئة.

جاء ذلك بحضور الوفد المرافق الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية ، والمهندس محمد السيسي المشرف العام علي تحقيق رؤية الهيئة ومدير الإدارة العامه للأزمات ، والدكتور شريف كمال مستشار رئيس الهيئة لإدارة الدواء وشئون الصيادله ، واللواء هشام شندي مساعد المدير التنفيذي للتحول الرقمي ، واللواء شريف ابوالعنين مساعد المدير التنفيذي للمشروعات والشئون الهندسية ، والدكتور محمد عياد خبير في ادارة المنشآت الصحية والطبية ، والدكتور محمود الشحات مدير الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس مجلس إدارة الهيئة ، والدكتور محمود الديب منسق مبادرة حياة كريمة بوزارة الصحة ومدير الإدارة العامة للموارد البشرية ، والمهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية ، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ ،والمحاسب محمد جلال مدير عام الأملاك بالمحافظة ، والمهندسة ريهام عبدالشافي مدير المكتب الفني للمحافظ ومنسق حياة كريمة بالدقهلية ، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحه بالدقهليه .واللواء عادل توفيق رئيس مركز ومدينة شربين .