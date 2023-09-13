أسعار الألومنيوم صباح اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الألومنيوم.. واصلت أسعار الألومنيوم خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية استقرارها، ليتراوح سعر الطن مابين 86.000 ألف إلى 99.150 ألف جنيه "بدون ضريبة"، بحسب اللائحة التسعيرية المعلنة من شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، خلال الشهر الجاري.

وتراجعت العقود الأجلة للألومنيوم في بورصة "لندن" على الصعيد العالمي، عند افتتاح جلسة اليوم الأربعاء.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأومنيوم صباح اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

أسعار الألومنيوم صباح اليوم الأربعاء

الألومنيوم

سلك الألومنيوم - 9مم H12

وسجل سعر طن السلك ثباتًا، ليصل إلى 99,000 جنيه.

سلك الألومنيوم - 9مم H14

واستقر سعر طن السلك؛ ليصل إلى 99,150 جنيهًا.

لفات الألومنيوم 6 مم

وثبت سعر لفات الألومنيوم 6 مم؛ ليسجل 96,500 جنيه للطن.

لفات الألومنيوم البارد

واستقر طن لفات الألومنيوم البارد عند 97,000 جنيه.

شرائح البارد

وبلغ سعر طن شرائح الألومنيوم البارد 99,000 جنيه للطن.

سلندرات «الأسطوانات»

وثبت سعر طن السلندرات عند 86,000 جنيه.

أسعار الألومنيوم في السوق العالمية

هبطت العقود الآجلة للألومنيوم «درجة أولى» في بورصة لندن للمعادن، في بداية جلسة تداول اليوم، ليسجل 2193 دولارًا للطن، بنسبة تراجع 0.16%، وقت كتابة هذا الخبر.