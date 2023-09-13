صحة القليوبية تتابع أعمال المسح الميداني والتطعيمات في القناطر الخيرية

استمراراً لتقديم خدمات مبادرة ١٠٠ يوم صحة ، وفي إطار حرص الدولة علي الحفاظ علي مصر خالية من الأمراض ، وبتعليمات من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة ، وبتوجيهات من الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، وتحت إشراف الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية ؛ قامت الدكتورة فاطمة عبد المنعم أبو جرة مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية بعمل مسح ميداني بالإدارة الصحية بالقناطر الخيرية، للتأكد من وصول جميع الطعوم الروتينية إلي مستحقيهم من الأطفال المصريين والأجانب بالمحافظة ، من عمر يوم حتي خمس سنوات..

هذا وقد تم عمل حصر كامل للأطفال المتخلفين عن التطعيم بجميع أنحاء المحافظة ومراجعة حالتهم التطعيمية لجميع الجرعات الروتينية ووضع جدول زمني لتطعيمهم فوراً ...