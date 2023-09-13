مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تستعرض بوابة الوفد الإكترونية جدول مباريات اليوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2023، فيشهد عدة لقاءات فترصد الوفد إليكم أهم مواجهات اليوم كالتالى:

موعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم 2026

ـ مباراة بيرو والبرازيل تقام في تمام الساعة 5 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية

ـ مباراة تشيلي وكولومبيا تقام في تمام الساعة 3:30 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية

مباريات اليوم الودية

ـ مباراة أمريكا وعمان في تمام الساعة 3:30 صباحًا بتوقيت القاهرة والسعودية

الأرجنتين تحقق الفوز الثاني بتصفيات كأس العالم 2026

في غياب قائده ليونيل ميسي حقق منتخب الأرجنتين بطل كأس العالم في نسختها الأخيرة بقطر ٢٠٢٢ الفوز الثاني على التوالي في تصفيات كأس العالم المقبلة عام ٢٠٢٦ في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا عن قارة أمريكا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل لاشىء على منتخب بوليفيا في المباراة التي جمعت الفريقين بالعاصمة البوليفية لاباز ضمن مباريات الجولة الثانية للتصفيات .

ورغم التخوفات التي صاحبت منتخب الارجنتين قبل المباراة من غياب ليونيل ميسي الى جانب الأجواء المعتادة للمباريات في لاباز وارتفاعها الشاهق عن سطح البحر مما يقلل من نسبة الأكسجين وهي الأجواء التي اعتاد منتخب بوليفيا على استغلالها على ملعبه ووسط جماهيره الا ان نجوم منتخب التانجو كانوا في الموعد ونجحوا في حسم المباراة بثلاثة تناوب على تسجيلها انزو فيرنانديز في الدقيقة ٣٣ و تاليافيكو في الدقيقة واختتم جونزاليس أهداف منتخب الارجنتين قبل النهاية بسبع دقائق .

يذكر ان هذا هو الفوز الثاني على التوالي لمنتخب الارجنتين الذي تفوق قبل خمسة ايام على منتخب الإكوادور بهدف نظيف سجله ليونيل ميسي .

المعروف أن تصفيات كأس العالم عن قارة أمريكا الجنوبية تقام بنظام الدوري بين جميع منتخبات أمريكا الجنوبية العشرة بنظام الدوري من دورين على ان يتأهل منها ستة منتخبات بشكل مباشر الى نهائيات كأس العالم بينما سيلعب صاحب المركز السابع في التصفيات العالمية .