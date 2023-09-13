مسبار "لوسي" يلتقط الصور الأولى للكويكب الجديد "دينكينيش" (فيديو)

قدمت مركبة "لوسي" الفضائية التابعة لوكالة "ناسا" أول لمحة عن الكويكب "دينكينيش"، وخلال شهرين، ستقترب "لوسي" من الأرض، وتختبر أنظمتها قبل التحليق بالقرب منه مرة أخرى في 1 نوفمبر 2023.

يظهر الكويكب كالنقطة الصغيرة التي تتحرك على خلفية النجوم، وهي أول منظر من المركبة الفضائية التابعة لـ"ناسا" لحزام الكويكبات الرئيسي "دينكينيش"، وهو الأول من بين 10 كويكبات ستزورها المركبة الفضائية في رحلتها الاستكشافية، التي تستغرق 12 عامًا.

والتقطت "لوسي" الصورتين في 2 و5 سبتمبر، وهي على بعد 23 مليون كيلومتر من الكويكب الذي يبلغ عرضه نحو 1 كيلومتر فقط، وعلى مدار الشهرين المقبلين، ستستمر "لوسي" في اتجاه "دينكينيش" حتى أقرب نقطة لها 425 كم في 1 نوفمبر المقبل.



أشد نجم لمعانا في كوكبة "ممسك الأعنة" هو نجم بقوة 7.6 درجة ويعتبر خافتا جدًا بحيث لا يمكن رؤيته بالعين المجردة من الأرض على هذه المسافة، بينما تبلغ قوة "دينكينيش" 19 درجة فقط، أي نحو 150 ألف مرة أخفت من ذلك النجم، ويقع في الشمال السماوي على يمين الإطار، ويبلغ عرضه نحو 120 ألف كم.

وسيواصل مسبار "لوسي" تصوير الكويكب خلال الأشهر المقبلة كجزء من برنامج الملاحة البصرية الخاص بها، والذي يستخدم الموقع الظاهري للكويكب على خلفية تحديد الموقع النسبي لـ"لوسي" و"دينكينيش" لضمان تحليق دقيق.

وتُعتبرمهمة "لوسي" هي المهمة الثالثة عشر في برنامج الاستكشاف الفضائي التابع لوكالة "ناسا".