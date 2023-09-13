حقيقة قدوم عاصفة التنين إلى مصر.. الأرصاد تكشف التفاصيل

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أنه لا يمكن التنبؤ إذا كانت عاصفة التنين سوف تعود مرة أخرى إلى مصر أم لا.

وقال شاهين خلال تصريحات تليفزيونية، إن معدل الأمطار في هذا الخريف أعلى من السنوات الماضية، وإن الخريف لم يدخل موعده الطبيعي ولكن دخل مبكرًا هذا العام ومن المتوقع أن نسبة الأمطار ستكون زائدة عن السنوات الماضية.

وأشار إلى أن العاصفة دانيال أفرغت طاقتها المستمدة من البحر المتوسط بمجرد خروجها من ليبيا ودخلت إلى مصر ضعيفة لم يسبب سوى نشاط رياح قد يكون مصاحب لأي منخفض جوي قادم من الصحراء الغربية، مع إثارة للأتربة التي استمرت للساعات الأولي من صباح اليوم، وأمطار خفيفة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري.

وتابع: «بقايا المنخفض الجوي مستمرة حتى غدا الاربعاء، مع أمطار متفرقة على شمال البلاد، واستمرار انخفاض في درجات الحرارة لنهاية الأسبوع».

