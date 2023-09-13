الصحة: أعلى معدلات الوفيات في مصر بسبب أمراض القلب (فيديو)

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك أمراضا عديدة تكون حساسة بالنسبة للوقت، سواء في تاريخ اكتشافها، أو في وقت علاجها أو في متابعتها، مثل الجلطات القلبية، أو الجلطات الدماغية، ومن الضروري علاجها بشكل مبكر، لأن تركها بدون علاج بشكل مبكر سيتسبب في أضرار كثيرة للمواطنين.

وأضاف «عبدالغفار»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع من خلال قناة «صدى البلد»، الثلاثاء، أن بعض المواطنين لديهم خوف من الكشف المبكر ليجد أنه مريض، قائلا إن الكشف المبكر ليس هو السبب في المرض وإنما هو مثل النور الذي يجعل المواطن يتعامل مع المرض بشكل مبكر، وبالتالي فرص العلاج تكون أكبر وأفضل.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن أمراض القلب تمثل أعلى معدلات الوفيات في مصر، إذ أن متوسط الوفيات في مصر ما بين 500 ألف شخص سنويا، فالنسبة الكبرى منها هي بسبب أمراض القلب.