التحقيق في واقعة وفاة شباب بجرعة زائدة من المخدرات في الجيزة

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة وفاة شاب جراء تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة فى منطقة الهرم.

وأوضحت تحريات المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة والاستماع إلى الشهود واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شاب نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة في الهرم، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن الشاب فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة ، دون وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وفي واقعة آخرى لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، أسفل عجلات قطار، بمزلقان أبوشوشة بمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بمصرع شاب في حادث قطار بمزلقان أبوشوشة بمركز أبوتشت، وتبين مصرع شاب مجهول الهوية، في الثلاثينات من عمره، بعدما صدمه قطار بمنزلقان أبوشوشة بمركز أبوتشت.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.