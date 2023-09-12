اندلاع حريق في شقة بروض الفرج

شهدت منطقة روض الفرج، واقعة اندلاع حريق في شقة، من دون وقوع ضحايا في الأرواح، أو إصابات، وتم السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا بنشوب حريق في شقة كائنة بمنطقة روض الفرج، وانتقلت سيارات الإطفاء لمكان الواقعة، وتم إطفاء النيران ولم تسفر الواقعة عن وفيات، أو إصابات ،وتبين أن ماسًا كهربائيًا في أحد الوصلات الكهربائية وراء اندلاع الحريق.

وتشدد الحماية المدنية على استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.



وتشير الحماية المدنية إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع، أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدام الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وتوضح الإدارة أن السكان تهمل التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، وأعمال صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.