استعجلت نيابة شمال القاهرة، التحريات المبدئية حول (مالك مجموعة صيدليات- مقيم بمحافظة القاهرة) محكوم عليه بالحبس 215 سنة وكفالات مالية فى 144 حكما قضائيا) وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

تطور جديد ضد مالك سلسلة صيدليات هارب من 215 سنة سجنا بالقاهرة

وكانت قوات الأمن بقطاع وزارة الداخلية تمكنت من ضبط (عامل- مقيم بمحافظة الأقصر) محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "قتل عمد".

وضبط (حاصل على دبلوم- مقيم بمحافظة الشرقية ) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 23 قضية "تبديد".

المتهم بالشروع في قتل زوجته امام الجنايات بالقاهرة الجديدة

أمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة اليوم الثلاثاء،بإحالة المتهم بالشروع فى قتل زوجته بعد خلافات نشبت بينهم بمدينة بدر، لمحكمة الجنايات.

وجاء قرار الإحالة، أن المتهم أقر بتعديه على زوجته بالضرب المبرح باستخدام آلة حادة بعد مشادة نشبت بينهم تطورت لمشاجرة بسبب إخفاؤها أموال سيارة قام ببيعها لتسديد ديونه وهددها بتحرير محضر ضدها بسرقة الأموال إذا لم تردها، وعندما استمرت على موقفها انهال عليها بالضرب المبرح محاولا قتلها.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة بدر يفيد بوصول سيدة مصابة بعدة إصابات متفرقة بمختلف أنحاء جسدها وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تبين قيام زوجها بالتعدي عليها بآلة حادة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفى هذا السياق أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس عامل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإشعال النيران في زوجته بسبب خلاف على طعام العشاء، وعرض المتهم على الطب الشرعي وإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه.

اعترف المتهم بأنه على خلافات مع زوجته ومقيم بمنطقة الزهراء وترك البيت عدة مرات وانفصل عنها ثم عاد إليها مرة أخرى.

وتابع أن الخلافات الزوجية بينهما لا تنتهي وبسبب تعبه ومرضه من تلك الخلافات يوم الواقعة عندما عاد إلى منزله في وقت متأخر أيقظ زوجته لإعداد الطعام له ولكنها بمجرد تجهيزها الطعام ووضعته أمامه وبدأت في جر شكله وافتعال المشاكل معه مما أسفر عن عزمه إنهاء كلامه وتشاجرها فقام وأمسك زجاجة بها جاز وألقاه ورماه في وجهها ثم أشعل النيران فيها، وعلى صوت صراخها استيقظ أولادها الثلاثة واستعانوا بالجيران لنقلها للمستشفى وإسعافها وترقد هناك في حالة حرجة في غرفة العناية المركزة.