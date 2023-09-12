«فاتن» عشقت ريشتها بساطة الريف المصرى فى متحف «اللوفر»

عشقت عيناها بساطة الريف، وكل تفاصيل البيئة المحيطة بها فى طنطا، فانطلقت ريشتها حاملة الألوان الطبيعية المبهجة لترسم كل ما هو موجود بهذه البيئة بفطرتها المنطلقة، فرسمت حياة الفلاحين البسطاء والباعة الجائلين، ونساء القرية بكفاحهن، وأصبحت لوحاتها تشكل تيمة للأشكال الشعبية، لتشارك بلوحاتها فى أكثر من 30 معرضاً، إنها الفنانة التشكيلية فاتن مصطفى.

تحرص فاتن على المشاركة فى المعارض التى يوجه دخلها لصالح أعمال الخير مثل معرض العلاج بالفن لمستشفى 7575، معرض تحيا مصر تعالوا نبنيها، ومعرض لصالح معهد السرطان، كما شاركت فى معارض عربية منها معرض اليوم الوطنى للمملكة العربية السعودية، ومعرض مهرجان أفريقيا، وتحلم بعرض لوحاتها فى أكبر المعارض فى الخارج كما فعل كبار الفنانين المصريين على غرار الفنان الراحل يوسف فرانسيس والذي وجدت لوحاته إقبالا وإعجاباً فى باريس، بل تحلم بأن تعرض لوحاتها فى متحف اللوفر بباريس لتمثل وجه مصر الأصيل من خلال تفاصيل الريف الجميلة.

وتقول فاتن مصطفى وهى من مدينة طنطا الغربية، إنها تنتمى إلى المدرسة الواقعية التأثيرية للفن، وقد تم اكتشاف موهبتها فى الرسم منذ طفولها فى المدرسة وحصص الأنشطة، وتوجت الموهبة بالدراسة من خلال دبلوم فنى زخرفة وإعلان وتنسيق، وجاءت للقاهرة للمشاركة فى المعارض، والتقت بكبار الفنانين الذين دعموا موهبتها، وكان أول معرض خاص لأعمالها فى أتيليه القاهرة ومتحف طه حسين وشاركت بعدها فى 60 معرضًا جماعيًا.

وتضيف: لأنى من الريف أحب كل ما يخص بيئتى الشعبية التى تربيت عليها ونشأت فيها، ومثلى الأعلى الفنان والمبدع الكبير محمد دسوقى، وبكل أسف أن فن الرسم لا يكفى أى فنان لأن يتعيش منه، لذلك أنا أعمل عمل آخر أنفق منه على الفن، ورغم أنى تمكنت من بيع العديد من لوحاتى، إلا أن تكلفة خامات اللوحات أصبح غالية، ومن أهم اللوحات التى بعتها لوحة عن الصيف والمصيف وبراءة الأطفال، ولوحات عن الأزهار، وأفضل الرسم بالألوان الزيتية وأنصح المواهب الشابة على الإصرار قدما فى طريق الفن وتحدى الصعوبات، ودعم الموهبة بالتعلم والدراسة.

وعن أحلامها تقول: أود أن أرسم لوحة ضخمة تمثل مصر بكل ما فيها، وأن أشارك فى المعارض العالمية.