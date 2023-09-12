انعقاد أسبوع ورشة العمل الأولى حول الميتافيرس والذكاء الاصطناعى

تنظم شركة ميتا «أسبوع ورشة العمل الأولى حول الميتافيرس والذكاء الاصطناعي» بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالشراكة مع جامعة مصر للمعلوماتية والجامعة الأمريكية بالقاهرة فى الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر فى القاهرة.

يجمع الحدث أصحاب المصلحة من الحكومة والقطاع الخاص وقادة الصناعة ومجتمع رواد الأعمال وواضعى السياسات والأوساط الأكاديمية لتصميم خارطة طريق مشتركة لاستكشاف تكنولوجيات ميتافيرس البازغة، مع التركيز على مصر. ويتمثل الهدف الرئيسى من ورشة العمل فى زيادة استيعاب الميتافيرس باعتباره مستقبل الإنترنت وفرصة لتعزيز مكانة مصر ودفع عجلة الابتكار.

تتضمن أجندة ورشة العمل مجموعة من الجلسات وحلقات النقاش للبحث فى عدة موضوعات، منها استخدام التكنولوجيا فى إعادة إحياء التراث الثقافى والتاريخى، والفرص الاقتصادية التى تتيحها التكنولوجيات البازغة، والأطر السياسية والتنظيمية للتكنولوجيات البازغة فى الأسواق الناشئة، وانتشار تكنولوجيا الجيل التالى، ودور التكنولوجيات البازغة فى تسريع خطط التحول الرقمى، من بين موضوعات أخرى.

يشمل جدول أعمال المؤتمر مسارات مختلفة، منها الأطر السياسية والتنظيمية والتخطيط لوضع استراتيجية حول الميتافيرس فى إطار رؤية مصر 2030، وفرص جديدة للأعمال التجارية وتأثيرها على الاقتصاد، ودراسة حالات استخدام هذه التكنولوجيا فى مجالات التعليم والتراث والسياحة، والمتطلبات الفنية للميتافيرس ومشهد المطورين.