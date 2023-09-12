نجوم الأوبرا يغنون للعندليب على المسرح الكبير الخميس المقبل

ينظم المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، أمسية فى الثامنة والنصف مساء الخميس 14 سبتمبر، يقدم خلالها مجموعة مختارة من أعمال العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ يتغنى بها نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى.

ويضم برنامج الحفل، العديد من الأغانى منها: «حاجة غريبة، لحن الوفاء، يا مالكاً قلبى، جانا الهوى، أى دمعة حزن» وغيرها من روائع العندليب، أداء محمد الطوخي، أحمد عفت، حسام حسن، محمد حسن، سمية وجدى ونهى حافظ.

يعتبر عبد الحليم حافظ أحد رموز الغناء العربى وأهم المطربين العاطفيين المصريين، اسمه الحقيقى عبد الحليم على شبانة، ولد فى قرية الحلوات بمحافظة الشرقية عام 1929، قدم أولى أغانيه «صافينى مرة» من تلحين محمد الموجى وقصيدة «لقاء» كلمات صلاح عبدالصبور وألحان كمال الطويل والتى حقق بعدها نجاحًا ساحقًا ولقب بالعندليب الأسمر، كما تعاون الفنان الراحل مع العديد من عباقرة التلحين منهم محمد الموجى، كمال الطويل، بليغ حمدى وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، واكتشفه الإذاعى الكبير حافظ عبدالوهاب وسمح له باستخدام اسمه الأول «حافظ» بدلا من شبانة، وتوفى بعد صراع مع المرض عام 1977 تاركًا إرثًا فنيًا ضخمًا مازال يثرى الساحة الغنائية فى مصر والوطن العربى.