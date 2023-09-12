الثلاثاء 12/سبتمبر/2023 - 07:30 م 9/12/2023 7:30:33 PM

هذه الحرب العظيمة التى أعادت العزة والكرامة لمصر ولكل بلاد العرب، الانتصار العظيم الذى حققة أبطالنا أبطال القوات المسلحة، الأبطال الذين خاضوا حرب النصر أو الشهادة على الأعداء لتحرير الأرض من دنس الصهاينة على أرض سيناء الحبيبة، لتطهير كل حبة رمل بدمائنا الذكية التى سالت بكل غزارة، وأثبتنا أن البطل المصرى قادر على فعل المستحيل بتحطيم خط بارليف المحصن وتحطيم الغرور الصهيونى بأن جيش العدو لا يقهر، نعم لقد قهرة البطل المصرى وأذلته قواتنا المسلحة الدرع والسيف مع بطل الحرب والسلام الراحل الشهيد محمد أنور السادات، فإلى كل شهدائنا من رجال القوات المسلحة، وإلى أسد مصر صاحب نهضة تحديث الجيش المصرى حامى البحر والأرض والجو، القوة الضاربة لردع من تسول له نفسه الاقتراب من حدود مصر، الرئيس البطل رئيس مصر الحديثة الرئيس عبدالفتاح السيسى قاهر الإرهاب ورجال الشرطة الأوفياء تحية لهم فى عيدهم عيد الانتصار، وشهداؤنا فى الجنة إن شاء الله وتحيا مصر برجالها.